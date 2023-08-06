У Нікополі та Покрові відновлено водопостачання - голова РВА (відео) [ Редагувати ]
Завдяки побудові нових водогонів відновлено водопостачання міст Нікополь та Покров, які раніше забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Тривають роботи з відновлення водопостачання у місті Марганець. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Майже з першого дня ми відчули на собі ці проблеми. І найперше це великі міста. Водоканали великих міст зупинилися, бо всі водозабори працювали з Каховського водосховища. Це спричинило велике соціальне напруження.
На сьогоднішній день відновлено водопостачання міста Нікополь, відновлено водопостачання міста Покров, але там є питання з якістю води, вона наразі є технічною. Тривають роботи з відновлення водопостачання у місті Марганець. Відповідно, Марганець живить Томаківську та Милівську громади...
До того, як все відновиться, люди отримують воду з пунктів видачі. На сьогодні у нас 202 пункти видачі води, це і технічна, і питна вода. А також ми співпрацюємо з благодійниками, вони привозять бутильовану питну воду.
Виділити якийсь населений пункт, який не постраждав від підриву Каховської ГЕС або який отримує воду в звичайному режимі, - такого немає. Наразі весь Нікопольський район, а це на сьогоднішній день майже 220 тисяч жителів, всі вони потерпають тій чи іншій мірі від підриву Каховської ГЕС.
по темі
Втім, люди й надалі роблять чималі запаси в бутлях, каструлях та відрах. Все через масовані обстріли росіян. Ворог гатить по Нікопольському району ледь не щодня. Як живе громада і чи варто чекати проблем із водою?
Вже у вересні мають запустити водогони, які забезпечать централізованим водопостачанням Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині. Вартість будівництва - 13 мільярдів гривень. Що відбувається на будівельних майданчиках - бачила наша знімальна група.
За два місяці після терористичного акту в населених пунктах Дніпропетровщини населення вже відчуло негативні наслідки - люди без води, а їхнє господарство без поливу.
Два нейрохірурги і щелепно-лицьовий фахівець. Вони проведуть в одній з лікарень до двох тижнів. Олена Мендалюк про взаємодопомогу та виклики укаїнських медиків.
У Кривому Розі тільки надвечір рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки. У місті - День жалоби. Більше подробиць в сюжеті Олени Мендалюк.
Вода на полях Снігурівського району через підрив Каховської ГЕС простояла там надто довго, і навіть досі не скрізь зійшла. Відтак усі посіви загинули. Чи зможуть працювати аграрії на цих землях далі, - дізнаватися наші кореспонденти.