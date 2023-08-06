Завдяки побудові нових водогонів відновлено водопостачання міст Нікополь та Покров, які раніше забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Тривають роботи з відновлення водопостачання у місті Марганець. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Майже з першого дня ми відчули на собі ці проблеми. І найперше це великі міста. Водоканали великих міст зупинилися, бо всі водозабори працювали з Каховського водосховища. Це спричинило велике соціальне напруження.

На сьогоднішній день відновлено водопостачання міста Нікополь, відновлено водопостачання міста Покров, але там є питання з якістю води, вона наразі є технічною. Тривають роботи з відновлення водопостачання у місті Марганець. Відповідно, Марганець живить Томаківську та Милівську громади...

До того, як все відновиться, люди отримують воду з пунктів видачі. На сьогодні у нас 202 пункти видачі води, це і технічна, і питна вода. А також ми співпрацюємо з благодійниками, вони привозять бутильовану питну воду.

Виділити якийсь населений пункт, який не постраждав від підриву Каховської ГЕС або який отримує воду в звичайному режимі, - такого немає. Наразі весь Нікопольський район, а це на сьогоднішній день майже 220 тисяч жителів, всі вони потерпають тій чи іншій мірі від підриву Каховської ГЕС.