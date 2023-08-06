Художники та митні експерти, а тапер вони - маляри та механіки. У Львові місцеві жителі відкрили волонтерську автомайстерню. Там фарбують та ремонтують автівки з фронту.

Один із засновників - важкопоранений захисник. Тому хлопці добре знають наскільки важливо продовжувати допомагати один одному та спільно наближати перемогу. Подробиці - у сюжеті Христини Гашенко.

У бокс волонтерської автомайстерні на старенькій "Ниві" заїжджає військовослужбовець 82ї десантно-штурмової бригади Тарас Герасимчук. Він вже рік боронить країну від окупантів на фронті. Зараз у відпустці. Приїхав по машину, яку йому на передову купив син із друзями.

Тарас Герасимчук, військовослужбовець Збройних сил України:

Боєкомплект возити і такі всяке, воду треба привезти, БТР заправити - багато бере солярки. Такі машини потрібні, їх немає, не вистачає. А вони довго не живуть, попадає, якщо під обстріли і все, треба шукати другу машину.

Перед дорогою на фронт волонтери-маляри автівку фарбують. Має бути непомітною, а з оригінальним кольором - її видно здалеку.

Після повномасштабного вторгнення місцеві художники опанували для себе і автомалярство. У цьому боксі тричі на тиждень змінюють кольори більше як десятьом автівкам.

Олександр Приймак, волонтер:

На початку було таке відчуття, що це якийсь вклад, важливий вклад, як й ми робимо і який ну прям треба. Але не знаю, чим дальше, тим мені більше здається, що цей першочерговий ефект вже для мене закінчився, що це таке корисне, бо я думаю, то що тепер тіпа воювати треба йти.

Та у волонтерській майстерні не лише фарбують, але й ремонтують. На підйомнику автівка із фронту.

Зараз перевіримо мастило в коробці роздатці, яка включає повний привід. Тому що було підсікання.

Під машиною - Станіслав. Він - доброволець, захищав країну від росіян на Запорізькому напрямку. Там отримав тяжке поранення хребта та пошкодження внутрішніх органів. Щоб стати на ноги, Станіславу знадобилося тривале лікування та ще рік реабілітації. Тож поки - крутить гайки в машинах. Хоча освіти механіка у хлопця немає.

Станіслав Лісовий, співзасновник волонтерської автомайстерні:

Спадкове, яке дісталося від тата, який зараз знаходиться на війні. Але тато завжди показував як крутити гайки, як ремонтувати і доглядати за авто, тому це завжди підтримував його в цьому і воно передалося, в цьому розуміюся, тому як можу зараз допомагаю своїй батьківщині.

Побитих автівок з фронту привозять чимало. Із кожним місяцем ремонтувати їх доводиться все більше, розповідають волонтери. Тож і вирішили створити безкоштовну автомайстерню. Із грошима та порадами допомогли британські та чеські друзі. За їхні кошти львів'яни відремонтували аварійне приміщення та закупили обладнання. Втім поки - саме ремонтом займається лише Станіслав, тому волонтери шукають охочих допомогти.

Максим Сослюк, співзасновник волонтерської автомайстерні:

Ми відкриті до співпраці, до співпраці з людьми, які хочуть профінансувати обладнання, людьми, які можуть дати оптові ціни на запчастини на автомобілі на ЗСУ, для тих, хто може допомогти руками і полагодити автомобіль, той, то хто хоче допомогти, той хто відчуває співчуття до цієї ідеї.

Станіслав Лісовий, співзасновник волонтерської автомайстерні:

Якщо ти чоловік і не можеш до рук взяти зброї, то ти маєш будь-яким чином допомагати військовим:ремонтувати авто, шукати авто, виділяти якісь кошти власні на авто, а не їздити відпочивати, витрачати кошти і казати, що ти втомився від війни.

У планах львівських волонтерів - встановити додаткове обладнання та збільшити кількість відремонтованих автівок.