Рахунок 2:2, перемогла Україна. У Лондоні відбувся благодійний матч за участі багатьох зірок футболу та шоу-бізнесу. Його організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко для збору грошей на відбудову школи в Чернігівській області.

Як пройшла гра та який був настрій на стадіоні - все бачила наша Світлана Чернецька у Лондоні.

Вже на підході до стадіону Стемфорд-бридж було видно, що очікується велика спортивна подія.

В наметах з футбольною символікою продавали шарфи з зображеннями українських футбольних зірок Андрія Шевченка та Олександра Зінченка з підписом "легенда". Саме ці спорстмени зібрали зіркові склади команд, що гратимуть на домашній арені лондонської команди "Челсі". Для Романа, який минулого року переїхав до Лондона із Запоріжжя, це - перший матч в житті, йому не терпиться побачити гру улюбленого футболіста Зінченка.

Роман Борисенко, переселенець із Запоріжжя:

Він мій кумир і я завжди вчусь від нього, як грати дуже гарно в футбол.

Поки футболісти - розминалися на полі, в роздягалці - готувалися до виходу особливі гості. Це діти, які переїхали до Великої Британії після повномасштабного вторгнення.

Серед них Іван і Тетяна, їх спеціально привезли на матч. Вони родом з селища Михайло-Коцюбинське, що на Чернігівщині. Це на відбудову їхньої школи підуть всі зібрані на цьому матчі гроші. Тані пощастило, що в день влучання ракети - була не її зміна.

Тетяна Босько, учениця Михайло-Коцюбинського ліцею:

Ми ходили в школу - неділю сиділи вдома, неділю ходили до школи, було холодно, коли тривога - було страшно.

Російська ракета зруйнувала два поверхи закладу. Інший удар зачепив стадіон.

Тетяна Босько, учениця Михайло-Коцюбинського ліцею:

Там була просто дирка, там дуже багато класів зачепило.

Ці українські діти вивели на поле учасників матчу. Так, саме учасників, бо не всі вони футболісти. Тут - співаки, теле- і радіоведучі та актори. Зокрема, і Філ Данстер - він зірка американського серіалу "Тед Лассо". У ньому виконує роль футболіста, тут же спробував себе у справжньому матчі.

Філ Данстер, британський актор, учасник матчу:

Я сьогодні тут, бо був достатньо нетямущим, щоби вірити, що зможу забити гола, але цього не сталося. Ні, насправді я просто хотів зробити хоча би щось маленьке, щоби допомогти школам в Україні, допомогти українцям, знову показати світові, що відбувається в Україні і ті жахливі звірства, з якими зіткнулися люди.

Спеціально для цього матчу на поле повернулися ветерани гри: легендарні чеський воротар Петер Чех, італійський півзахисник Джанфранко Дзола, захисник українського "Шахтаря" Даріо Срна та зірка іспанського футболу Жерар Піке. Але так само на стадіоні сяяли і молоді зірки. Це, зокрема, Михайло Мудрик, якого нещодавно перекупив лондонський "Челсі".

Крістіан Аманта, вболівальник із Лондона:

Я ніколи б не повірив у те, що в своєму житті побачу Шевченка, який грає із Зінченком, це просто неймовірно. Так, на полі дух змагальницький, але водночас видно, що вони дійсно насолоджуються грою. Тож це трохи відрізняється від традиційних матчів, але на звичайному матчі стільки легенд не бувають на одному полі, тим паче, що зібралися всі тут заради такої важливої справи.

Юлія Рокунь, мешканка Лондона:

Звичайно, такий матч як сьогодні я не могла пропустити. Ми повинні використовувати всі способи тримати цю інформаційну війну в усьому світі. Це дуже важливо.

Понад 30 тисяч глядачів на трибунах. І надмірна увага світової преси.

Емма Берчлі, спортивна кореспондентка Sky News:

Той факт, що тут зібралися одні із найбільших імен у футболі - минулого та нинішнього дня - показує - наскільки це все важливе і що люди хочуть бути солідарними з Україною. Крім того, буде і кілька дійсно великих зірок шоу-бізнесу, виступатиме гурт Зе претендерз пізніше. Це шанс для людей об'єднатися і зібрати гроші на таку важливу справу.

Українських загиблих вшанували хвилиною мовчання, українську мужність - оплесками учасників та вболівальників.

Світлана Чернецька, журналістка:

На полі грають команди жовтих та синіх, а трибуни підтримують інших героїв - легенд не футболу, а боротьби. Раз по раз вболівальники вибухають скандуванням ЗСУ.

А в перервах присутні могли почути українську музику. Гімн України - від Джамали, "Ой у лузі червона калина"- від Бумбокса, "Обійми мене" - від Славка Вакарчука. А закінчився матч команд Шевченка та Зінченка нічиєю 2:2.

Олександр Зінченко, організатор матчу:

Враження? Ну, по-перше, це для мене велика честь бути маленькою частинкою сьогоднішнього перформансу, ми хочемо повернути наших дітей назад в школу, яка була розбомблена терористами, тому всі ми робимо хорошу справу.

А на пам'ять про цей день усі учасники матчу отримали медалі зі шматками металу з тієї самої розбомбленої школи. Скільки вже вдалося зібрати на її відбудову - організатори поки не повідомляють, але сподіваються на 60 мільйонів гривень.