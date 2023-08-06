У пятницю, 4 серпня, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у жовтні на лондонській біржі ICE піднялася вище за $86 за барель вперше з 17 квітня 2023 року. Лише за місяць "чорне золото" подорожчало на приблизно на 10 доларів, що через місяць неминуче призведе до зростання цін на українських АЗС.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

На світовому ринку нафта, нажаль, поповзла вгору. З 70 з гаком доларів місяць тому вона піднялася до 86 доларів за барель Брент. І саме з цієї причини будуть зростати ціни на наших заправках на бензин, на дизпаливо. Якщо зараз через повернення довоєнного ПДВ і акцизів вони набрали 4-5 гривень, як і прогнозували економісти, то через зростання цін на нафту вони потроху ще потроху зростуть до 54-55 гривень за літр 95-го і приблизно в ту ціну дизель...

З 1 липня акциз на бензин зріс більш ніж удвічі - зі 100 євро на тисячу літрів до майже 214 євро, на дизпаливо - зі 100 до 139 євро, а на скраплений газ залишився на довоєнному рівні - 52 євро. ПДВ на пальне знову становить 20%. Зростання податків вже призвело до подорожчання бензину та дизеля.

Ціни, які зараз бачимо на заправках - 50-51 гривня - це ще підняття через ефект повернення акцизів і ПДВ, яке відбулося місяць тому. Це ті запаси, які були з попередньою ставкою ПДВ та акцизу, вони поступово вичерпувались. І зараз ми досягли тих цін, які відповідають поточним податковим умовам. Підняття цін, яке відбудеться через зростання цін на нафту, ми ще не відчули. Це відбудеться впродовж місяця. І десь на вересень ми відчуємо, нажаль, наслідки цього картельного сговору і підняття світових цін на нафту. Ціни зростуть до 54-55 гривень за літр бензину та дизелю.

На зустрічі ОПЕК+, яка відбулася 4 червня у Відні країни-екпортери нафти погодились на добровільне зниження виробництва було продовжено до кінця 2024 року.

Саудівська Аравія скоротить видобуток на 1 млн барелів на добу, а росія взяла на себе зобов'язання продовжити на вересень добровільне скорочення експорту на 300 тис. барелів на добу.