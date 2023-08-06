Удари, що сьогодні були нанесені по Чонгарському та Генічеському мосту були зроблені Збройними силами України.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Сьогодні, 6 серпня, в районі Чонгара й Генічеська Херсонської області пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про "прильоти" по мостах.

Наразі ж Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському та Генічеському мостах, що були нанесені сьогодні, близько 15:00, були завдані ними.