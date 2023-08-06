"Кинджали" москві не допоможуть: Зеленський про системи ППО в Україні [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна знищила культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал", якими рф довго намагалася залякувати не лише Україну, а й весь світ.
Про це повідомляє сайт президента.
Зеленський під час заходів з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ заявив, що якщо є вітчизняні системи ППО й ППО партнерів, "Кинджали" Москві не допоможуть.
"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", - наголосив президент.
За його словами, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тисячі літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тисячі ворожих ударних дронів.
Нагадаємо, що президент також повідомив, що Чехія передала Україні симулятор для підготовки пілотів до роботи на літаках F-16.
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