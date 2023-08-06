2023 року віряни в Україні святкують Успіння праведної Анни 7 серпня. Однак вже після переходу Православної Церкви України (ПЦУ) на новий календар 1 вересня 2023 року, дата святкування зміниться на 25 липня.

День присвячений матері Діви Марії і бабусі Ісуса Христа — Анні. Особливо свято шанують вагітні жінки, а також ті, хто хоче завагітніти. Здавна вважалося, якщо звернутися до праведної з молитвою цього дня, то вона обов'язково допоможе.

Що не можна робити у День успіння праведної Анни

У давнини вважалося, що на свято не можна працювати вагітним жінкам. В народі вірили, що будь-яка робота майбутньої матері цього дня може зашкодити дитині. Наприклад, якщо вона вишиватиме і нитка заплутається, дитина виявиться обплутаною пуповиною.

Також у День успіння праведної Анни не слід лаятися, лихословити, пліткувати та бажати зла іншим.

В цей день також заборонено влаштовувати гучні гуляння.

Прикмети на 7 серпня