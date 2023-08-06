Успіння праведної Анни: що не можна робити 7 серпня [ Редагувати ]
2023 року віряни в Україні святкують Успіння праведної Анни 7 серпня. Однак вже після переходу Православної Церкви України (ПЦУ) на новий календар 1 вересня 2023 року, дата святкування зміниться на 25 липня.
День присвячений матері Діви Марії і бабусі Ісуса Христа — Анні. Особливо свято шанують вагітні жінки, а також ті, хто хоче завагітніти. Здавна вважалося, якщо звернутися до праведної з молитвою цього дня, то вона обов'язково допоможе.
Що не можна робити у День успіння праведної Анни
У давнини вважалося, що на свято не можна працювати вагітним жінкам. В народі вірили, що будь-яка робота майбутньої матері цього дня може зашкодити дитині. Наприклад, якщо вона вишиватиме і нитка заплутається, дитина виявиться обплутаною пуповиною.
Також у День успіння праведної Анни не слід лаятися, лихословити, пліткувати та бажати зла іншим.
В цей день також заборонено влаштовувати гучні гуляння.
Прикмети на 7 серпня
- холодно вранці - зима теж буде холодною;
- дощ цього дня - зима буде сніжною;
- яка погода до обіду - такою зима буде до грудня, яка після обіду - така буде з січня;
- багато жолудів - до теплої зими;
- роса вранці в полі замерзла - зима буде дуже суворою.
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