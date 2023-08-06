Внутрішньо переміщені пенсіонери з найменшими пенсіями мають змогу отримати доплати на рахунок від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН. Йдеться про людей похилого віку, які отримують менш ніж 3000 грн на місяць.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Зазначається, що розмір доплати встановлюватиметься індивідуально – залежно від фактичного розміру пенсійної виплати, але вона не може бути меншою за 100 гривень. Проєкт ВПП ООН передбачає соціальну підтримку пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій або є переселенцями.

Пенсіонери, яким надаватимуть кошти, повинні відповідати трьом критеріям: