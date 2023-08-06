Українським пенсіонерам виплачують доплати від ООН: хто і як може отримати [ Редагувати ]
Внутрішньо переміщені пенсіонери з найменшими пенсіями мають змогу отримати доплати на рахунок від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН. Йдеться про людей похилого віку, які отримують менш ніж 3000 грн на місяць.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.
Зазначається, що розмір доплати встановлюватиметься індивідуально – залежно від фактичного розміру пенсійної виплати, але вона не може бути меншою за 100 гривень. Проєкт ВПП ООН передбачає соціальну підтримку пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій або є переселенцями.
Пенсіонери, яким надаватимуть кошти, повинні відповідати трьом критеріям:
- проживати на територіях активних чи можливих бойових дій (це стосується, зокрема, ВПО);
- отримувати пенсію менше ніж 3000 грн;
- не отримувати з 1 березня додаткових грошових виплат від міжнародних організацій після заповнення заяви на платформі єДопомога та державну допомогу на проживання для ВПО.
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