Без спільної підсумкової заяви, але з визначеними завданнями для подальшої роботи. У Джидді добігла кінця зустріч щодо Української формули миру. Упродовж двох днів представники 42 країн обговорювали ініціативи Києва щодо завершення війни. Форум був непублічним, на рівні радників голів держав. Що відомо за його підсумками - розповість Ольга Жидецька.

2 дні перемов за участі 42 країн. Україна провела чергову - уже другу зустріч - щодо формули миру президента Зеленського. Форум відбувся у саудівській Джидді наживо та в онлайн-форматі. І за словами очільника української делегації, це були дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

Гучних заяв за результатом цього зібрання не очікували. Його мета - презентувати українську Формулу миру і сформувати єдине її бачення для країн з різними політичними поглядами. На важливості цього наголошує й Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Усіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру. Бо міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений.

На зустріч у Джидді не позвали росію, натомість були присутні і багаторічні партнери України, і країни, що не входять до західного табору - зокрема, Індія, Єгипет, Бразилія та ПАР.

Особливим успіхом Київ вважає участь Китаю. Адже це свідчить, що Пекін переглядає свою дипломатичну стратегію.

Президент України подякував нашим дипломатам за проведену роботу. Та підкреслив, що на полях флруму в Джидді, вдалося провести також низку двосторонніх перемов.

Володимир Зеленський, президент України:

Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими москва хоче підмінити норми міжнародного права.

Під час перемовин в Джидді Київ розраховував залучити окремі країни до реалізації конкретних пунктів Української формули миру. І, як повідомляють в Офісі президента, більшість із них уже визначила свою роль у цій роботі і продовжуватиме її на різних рівнях.

Програмою максимум для цього форуму називали призначення Глобального саміту миру за участі керівників держав, який Київ розраховує провести вже цієї осені. Офіційно про такі домовленості поки не повідомляють. Хоча у ЄС вважають, що зустріч такого масштабу цілком ймовірно організувати до кінця року.