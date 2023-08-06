Саміт в Саудівській Аравії: експерт розповів деталі [ Редагувати ]
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, чого чекати від саміту в Саудівській Аравії.
"Багато хто говорив, не очікуйте від саміту конкретних заяв, бо це проміжний раунд підготовки до саміту миру. Те, що відбулося, це зібрання і констатація факту, це представництво, це і є головний підсумок форуму. Це буде глобальна підготовка до фінального документа, який має бути ухвалений всіма учасниками, я думаю, за 2-3 місяці. Те, що були присутні різні країни, це величезний успіх. Певні дії уже проведені та ми маємо конкретні результати. Я маю на увазі події, які відбулися у Керченській протоці та Новоросійську, коли Україна взяла під контроль Чорноморський регіон, який постачав російську нафту на світовий ринок. Будуть де що інші правила", - каже експерт.
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