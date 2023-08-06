Шахрайство в мережі. В Україні від початку великої війни в тричі зросла кількість звернень щодо шахрайств. Якщо раніше зловмисники намагалися обдурити українців, пропонуючи неіснуючі помешкання в оренду, чи допомогу із евакуації із зони бойових дій, то тепер шахраї все частіше в сомережах проводять збори грошей використовуючи чужі фото поранених захисників.

Як уникнути шахрайських схем та допомогти тим, кому справді потрібен донат, з'ясувала Христина Гашенко.

Це фото шахрайського допису в одній із соцмереж. Його опублікували невідомі особи, аби зібрити гроші. На світлині чоловік Ірини - Юрій. Захисник після важкого поранення рук в одній із лікарень України. Під мінометний обстріл Юрій із побратимами потрапив захищаючи Харківщину від окупанта.

Юрій Трохименко, поранений військовослужбовець ЗСУ:

Міномети різних калібрів, від 60-120 працювали і вони так методично намагалися знищити. І бачать, що не попали, присрілюються - присрілюються і довший час, 2 години обстрілюють і одна зелатіла міна. Посікло уламками руки, оскільки була довга евакуація, не могли врятувати через це руки.

Після поранення, рідні Юрія оголосили збір у соцмережах на його реабілітацію. А вже через 3 дні невідомі ці фото поширили з іншими реквізитами.

Ірина Трохименко, дружина Юрія:

Вони постійно змінювали через те, що наші знайомі і родичі вони швидко моніторили ситуацію і постійно старалися їх або в коментарях забанити, що це не правда, не правильний збір, не правдивий. Або просто блокували.

Аби психологічно не травмувати Юрія, його рідні про шахрайський збір не розповідали. Чоловік сам випадково натрапив на допис в соцмережах.

Юрій Трохименко, поранений військовослужбовець ЗСУ:

В той момент я не так думав про руки, що я втратив, я думав настільки це мені, знаєте як душу вирвали. Що не саме важке поранення, не саме виходить, важке, що пройшов цей шлях, а саме то, що ти хочеш щось зробити, наприклад, що ти стаєш на захисті, що ти віддаєш себе останнього, а тебе ще хочуть знищити. Бо іншого слова не підбереш.

Ірина звернулася у поліцію, але досі результатів пошуку шахраїв немає. Тим часом працівники Галицької окружної прокуратури Львова за грати відправили жителя Одеси. Чоловік разом із в'язнем зі львівського сізо із вкрадених фото поранених бійців збирали гроші в соцмережах. Підозрюваним вдалося видурити від користувачів близько 30-ти тисяч гривень. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Зоряна Никеруй, заступниця керівника Галицької окуржної прокуратури м. Львова:

Особи затримані, їм обрано тримання під вартою, на даний час досудове розслідування триває. Ми встановлюємо інших потерпілих і відпрацюємо інших учасників, які могли бути причетними до тих шахрайських дій.

Кількість звернень українців щодо шахрайств від початку великої війни зросла втричі. Минулого року найчастіше зловмисники видурювали гроші у біженців, пропонуючи неіснуючу оренду квартир. Також організовували вигадану платну евакуацію із прифронтових територій. Цьогоріч найпопулярніша шахрайська схема - фейкові збори грошей із вкрадених світлин поранених захисників.

Євгеній Панченко, начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел Департаменту кіберполіції Національної поліції України:

Працюють шахраї з тимчасово окупованих ториторій із росії, з ними дуже тяжко, впіймати їх. Зараз не представляю це можливим. В той же час є люди, які працюють з території України. Є факти вимагання коштів на банківські картки, використання телефонних абонентських номерів, тому все це є складовими для пошуку цих злочинців.

На пошук шахраїв зазвичай правоохоронці витрачають від 1го до 6-ти місяців. Тим часом у кіберполіції рекомендують ретельно перевіряти інформацію про авторів повідомлень про збори коштів. Найперше - шукати тих, хто може знати особисто пораненого бійця чи його рідних, а також підтвердити правдивість даних.