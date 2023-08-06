16-річний школяр з Дніпропетровщини наближає перемогу України власними розробками. Майже рік хлопець на 3D-принтері друкує пластикові хвостовики для точних ударів з неба. Результат бачив наш кореспондент Артур Терещенко.

На цих кадрах з південного напрямку фронту результат вдалого скидання боєприпасів на позиції окупантів. Аби "запальні привіти" з квадрокоптера летіли точнісінько в ціль і не хибили, до них прилаштовують "хвостовики".

Цю систему доправлення осколкових гранат на позиції ворога створиві школяр із Дніпропетровщини Михайло Хараджян. Деталі другує на 3D-принтері. Нам хлопець демонструє останню - універсальну версію скидання боєприпасів.

Михайло Харяджан, волонтер:

В нього можна зажати і ВОГ 30-мм, і американський його аналог 40-мм - до 55 мм можна зажимати, і Ф-1, і РГД-5. Це версія облегшена, вона живиться від самого "Мавіку" через його type-c. Є ще версія з кроною чи з акумулятором на якісь інші дрони.

Створювати такі девайси хлопчина почав майже рік тому. Спершу за основу брав базові креслення, потім, враховуючи побажання армійців з передової, вдосконалював вироби. Загалом Михайло зробив зо два десятки "систем скидання" й близько 100 "хвостовиків" для ВОГів та гранат.

Михайло Хараджян, волонтер:

Один хвіст там друкується десь 50-60 хвилин. Ну вони там по 5 штук на столі, до 6 годин на 5 штук, і потім там 10 хвилин їх обробити після друку. На друк самої системи скидання десь години 4-5. Обробка після друку - хвилин 30 і зборка там години дві з половиною.

Розробки школяра використовують українські підрозділи аеророзвідки, які готують плацдарми для штурмових бригад. Батьки хлопця не приховують: заняття сина і досі викликає суперечливі почуття.

Наталя Хараджян, мати юного волонтера:

По-перше, захоплення від того, що ця 16-річна дитина робить, допомагає, а інша реакція була - це певний страх. Тому що все ж таки ну хотілося б, щоб діти займалися більш мирними речами, а не допомагати військовим. Але все одно це гордість, це розуміння, що те, що ми робимо вдома, в школі, це правильний шлях.

Собівартість однієї системи скидання боєприпасів не перевищує 350 гривень, друк хвостовика коштує близько п'яти. Гроші на це Михайлу дають батьки. В родині Хараджянів переконані: перемога над ворогом стане ближчою, якщо кожен українець робитиме щось корисне для потреб ЗСУ.