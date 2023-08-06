Добігти до Києва. Ультрамарафонець із Нідерландів біжить із Амстердама в українську столицю, щоб зібрати кошти на автівки швидкої допомоги для українських лікарень. Він вже подолав майже третину дистанції і зараз біжить Німеччиною. З бігуном поспілкувалася Тетяна Логунова.

Біля Бранденбурзьких воріт - синьо-жовті стяги. Українці, які мешкають у німецькій столиці зустрічають гостя із Нідерландів. Ультрамарафонця Боаса Крагтвейка, який біжить в Україну. Сьогодні він в Берліні.

Боас Крагтвейк, ультрамарафонець:

Сьогодні 16-й день мого марафону до Києва і я почуваюся добре. Кожен день виникають якість труднощі, але я з ними справляюся. Я пообіцяв собі, що буду бігти так довго, як зможу. Потенціал більший за всі перепони.

Після короткої зупинки - Боас рушає далі. Позаду - 700 кілометрів марафону, який стартував у Нідерландах. Попереду - Польща і Україна.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Амстердам-Київ. Дві з половиною тисячі кілометрів за 50 днів. Боас Крагтвейк біжить, щоб показати європейцям, наскільки близька війна, яка йде в Україні. І зібрати кошти на придбання карет швидкої домоги для українських лікарень.

Україну Боас Крагтвейк підтримував від початку повномасштабної війни. У перші тижні він машиною забирав біженців з українсько-польського кордону. А потім вирішив зробити те, що вміє найкраще - побігти.

Боас Крагтвейк, ультрамарафонець:

Коли я повернувся до Амстердаму, я постійно думав, що ще я можу зробити. Я допоміг кільком людям, але це ж крапля в океані. Треба зробити щось більше, сильніше. Я завжди хотів показати людям, наскільки ця війна близько. І тут я зрозумів - нема кращого способу це зробити, ніж до неї добігти. У прямому сенсі цього слова - добігти до війни.

Щодня Боас пробігає 50 кілометрів. І під час кожної зупинки спілкується з людьми.

Боас Крагтвейк, ультрамарафонець:

Приймають дуже добре. Я біжу з трекером і люди можуть подивитися мій маршрут. Дуже часто по дорозі я бачу людей з українськими прапорами, які виходять мене привітати. А деякі навіть приєднуються і біжать зі мною. Хтось 20, а хтось навіть 30-40 кілометрів. І звісно, нас дуже підтримують у соцмережах, отримуємо купу повідомлень.

За 16 днів марафону Боас вже зібрав 30 тисяч євро. Це третина суми, яку він хоче зібрати на придбання машин швидкої допомоги для українських лікарень. У Києві ультрамарафонець планує фінішувати 10 вересня.