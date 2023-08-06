Історія війни: як працюють оператори БПЛА (відео) [ Редагувати ]
Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Відслідковувати рухи ворога, руйнувати плани і нищити техніку українським військовим вдається за допомогою дронів.
Як працюють оператори БПЛА розповів нашому кореспонденту Ігору Левенку аеророзвідник Макс. Він воює з 2014-го і став справжньою легендою на фронті: скільки на його рахунку знищених окупантів і підбитої ворожої техніки - не злічити.
А ще Макс веде телеграм-канал, де щодня розказує про роботу повітряних снайперів. Про все детальніше - у рубриці "Історії війни".
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