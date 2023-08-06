Світло повернули в одне із сіл на деокупованій Ізюмщині: як люди більше року жили без електрики

Повернути людям електрику не можуть через щільну замінованість території. Але спільними зусиллями саперів та енергетиків - "темних" ділянок на мапі області із кожним днем стає все менше.