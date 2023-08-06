Історія звільнення Київщини й Харківщини із перших вуст військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців [ Редагувати ]
Злагоджений екіпаж танку Т-64БВ, який із перших днів повномасштабної війни випалює окупантів з української землі.
Далі в ефірі - історія звільнення Київщини й Харківщини із перших вуст військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
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