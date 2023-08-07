На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко [ Редагувати ]
У боях за незалежність України на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
З 2006 по 2009 рік Сергій Слабенко працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік - був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.
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