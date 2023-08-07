До моргу Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами російських вояків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 серпня.

Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії рф.

Тіла окупантів було захоронено на двох локаціях.