Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині [ Редагувати ]
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.
Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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