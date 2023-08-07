Ердоган запропонує путіну посередництво щодо України - ЗМІ [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час запланованих у серпні переговорів з володимиром путіним запропонує йому відновити мирні переговори щодо України. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в адміністрації турецького лідера.
Ердоган розраховує, що це допоможе домовитися про припинення вогню.
"Пан президент (Туреччини - ред.) запропонує своє посередництво у врегулюванні конфлікту, знову повторить тезу про те, що у війні не буде переможців, а у мирному процесі - тих, хто програв. Як ви знаєте, Анкара неодноразово виступала за те, щоб скоріше добитися стійкого припинення вогню та сісти за стіл переговорів. Ми продовжуємо свої зусилля" - запевнив співрозмовник агентства.
Кремль минулого тижня підтвердив підготовку можливої зустрічі путіна та Ердогана. речник президента рф Дмитро Пєсков говорив, що зустріч лідерів двох країн відбудеться у Туреччині. Місце та час зустрічі наразі не погоджено. Президент Туреччини розраховує, що вона відбудеться у серпні.
по темі
У Джидді відбулися міжнародні консультації щодо ключових принципів миру для України
На переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного врегулювання війни в Україні українська делегація представить "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром Зеленським. І буде домагатися організації на полях Генасамблеї ООН у вересні глобального мирного саміту
У саудівській Джидді стартували дводенні переговори радників з нацбезпеки та політичних радників майже 40 країн. На зустрічі Україна представлятиме свою "формулу миру. росія на переговори не запрошена, але її проінформують про результати
Президент росії володимир путін підписав закон, який з 1 січня 2024 року встановлює вік призову росіян на військову службу з 18 до 30 років. Раніше призову підлягали чоловіки з 18 до 27 років
Американська адміністрація підтвердила, що Сполучені Штати та Україна розпочнуть цього тижня переговори щодо надання Вашингтоном гарантій безпеки Києву. Про це заявив на регулярному брифінгу повідомив керівник прес-служби Держдепартаменту Меттью Міллер