Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час запланованих у серпні переговорів з володимиром путіним запропонує йому відновити мирні переговори щодо України. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в адміністрації турецького лідера.

Ердоган розраховує, що це допоможе домовитися про припинення вогню.

"Пан президент (Туреччини - ред.) запропонує своє посередництво у врегулюванні конфлікту, знову повторить тезу про те, що у війні не буде переможців, а у мирному процесі - тих, хто програв. Як ви знаєте, Анкара неодноразово виступала за те, щоб скоріше добитися стійкого припинення вогню та сісти за стіл переговорів. Ми продовжуємо свої зусилля" - запевнив співрозмовник агентства.

Кремль минулого тижня підтвердив підготовку можливої зустрічі путіна та Ердогана. речник президента рф Дмитро Пєсков говорив, що зустріч лідерів двох країн відбудеться у Туреччині. Місце та час зустрічі наразі не погоджено. Президент Туреччини розраховує, що вона відбудеться у серпні.