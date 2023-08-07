Сили оборони знищили 250 тисяч окупантів [ Редагувати ]
За минулу добу, 6 серпня, Збройні сили України знищили 540 російських вояків, 7 танків і 12 артилерійських систем. Загальні втрати армії рф в Україні перевищили 250 тисяч. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 4 244 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 8 270 (+8) од,
- артилерійських систем - 4 977 (+12) од,
- РСЗВ - 709 (+4) од,
- засоби ППО - 467 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 154 (+28),
- крилаті ракети - 1 377 (+18),
- кораблі/катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7 451 (+10) од,
- спеціальна техніка -735 (+1).
Дані уточнюються.
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