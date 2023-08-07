Військова хунта в Нігері оголосила про закриття повітряного простору країни через ризики військової інтервенції. Заколотники пообіцяли, що будь-яка спроба вторгнення отримає "енергійну та негайну відповідь".

Правлячий орган заколотників Нігеру - Національна рада порятунку батьківщини заявила, що "іноземна держава готується до нападу". Через це у Нігері триває підготовка до військової інтервенції. У заяві не уточнюється яка саме країна готується напасти.

Бунтівники зазначили, що не відмовляться від своїх рішень, незважаючи на закінчення терміну ультиматуму Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), яке раніше пригрозила військовою інтервенцією через збройний переворот у країні.

Малі та Буркіна-Фасо, членство яких у ЕКОВАС призупинили після військових переворотів у минулі роки, вважатимуть військову інтервенцію в Нігер оголошенням їм війни.

Буркіна-Фасо та Малі останнім часом багато в чому підтримують росію. Території цих країн, а також Нігер раніше були французькою колонією.

Заколот у Нігері розпочався вранці 26 липня. Його очолили військовослужбовці президентської гвардії, якою керував генерал Абдурахман Чіані.

Військові запровадили в країні комендантську годину, призупинили дію конституції, а також заборонили будь-яку політичну активність партій. 28 липня генерал Чіані був названий новим президентом Нігеру.

У Нігері після заколоту відбуваються мітинги на підтримку заколотників, учасники яких використовують російські прапори.

У Нігері розташована авіабаза ЦРУ США, дислоковано майже 1,5 тис. французьких військових, а також військові з Італії та Німеччини.

Заколотники, що захопили владу в Нігері, вирішили призупинити експорт урану та золота до Франції. Також вони звинуватили Францію у бажанні організувати військову інтервенцію з метою відновити владу президента Мохаммеда Базума.

Нігер є сьомим за величиною виробником урану у світі. Згідно з різними оцінками, на Нігер припадає від 15% до 17% урану, що використовується для виробництва електроенергії у Франції.

Нагадаємо, 28 липня Демократична Республіка Конго заявила про вторгнення армії Руанди.