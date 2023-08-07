Російські окупанти вночі обстріляли Херсон - загинула жінка, ще 7 осіб дістали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли місто Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі.

Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано. Дані уточнюються.

Більше подробиць нічного обстрілу міста наводить голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Тяжка ніч для Херсона... російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста.

Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу з тепловим ударом.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія.

Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.