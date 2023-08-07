У Полтаві стався вибух газу у дев’ятиповерхівці, є постраждалі (фото) [ Редагувати ]
У Полтаві стався вибух газу у дев’ятиповерхівці, постраждало три людини. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Виклик про надзвичайну подію в дев’ятиповерховому будинку на вулиці Квітуча у мікрорайоні Інститут надійшов на "101" 6 серпня о 22:15.
На місці події рятувальники встановили, що в одній з квартир на 3-му поверсі стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій.
Пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхами, міжкімнатні перегородки в квартирі, де сталася подія.
Внаслідок вибуху постраждало 3 людини, з яких 2 госпіталізовано до лікарні.
Надзвичайниками врятовано 7 людей, 2 особи з інвалідністю евакуйовано та передано працівникам екстреної швидкої медичної допомоги.
На місці вибуху прибули працівники "Полтавагазу". Для мешканців будинку та рятувальників встановили намет з продуктами та гарячими напоями.
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