У Полтаві стався вибух газу у дев’ятиповерхівці

У Полтаві стався вибух газу у дев’ятиповерхівці, постраждало три людини. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Виклик про надзвичайну подію в дев’ятиповерховому будинку на вулиці Квітуча у мікрорайоні Інститут надійшов на "101" 6 серпня о 22:15.

На місці події рятувальники встановили, що в одній з квартир на 3-му поверсі стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій.

Пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхами, міжкімнатні перегородки в квартирі, де сталася подія.

Внаслідок вибуху постраждало 3 людини, з яких 2 госпіталізовано до лікарні.

Надзвичайниками врятовано 7 людей, 2 особи з інвалідністю евакуйовано та передано працівникам екстреної швидкої медичної допомоги.

На місці вибуху прибули працівники "Полтавагазу". Для мешканців будинку та рятувальників встановили намет з продуктами та гарячими напоями.