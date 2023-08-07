Сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації зламали проукраїнські хакери [ Редагувати ]
Сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосгорБТИ) зламали хакери, а його інфраструктуру та бази даних знищили.
Хакери заявили, що передали Україні дані про власників нерухомості, які підтримують війну.
Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной - переданы Силам обороны Украины.
Московське міське бюро технічної інвентаризації займається обліком та інвентаризацією об'єктів нерухомості у Москві.
У заяві хакерів є посилання на їхні сторінки у соцмережах. На них сказано, що це IT-спеціалісти, які працюють для миру в Україні.
Цей обліковий запис згадувався у зв'язку з найбільшою кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли відеосервіс не працював дві доби. Також це угруповання брало відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" у травні 2023 року.
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