Сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосгорБТИ) зламали хакери, а його інфраструктуру та бази даних знищили.

Хакери заявили, що передали Україні дані про власників нерухомості, які підтримують війну.

Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной - переданы Силам обороны Украины.

Московське міське бюро технічної інвентаризації займається обліком та інвентаризацією об'єктів нерухомості у Москві.

У заяві хакерів є посилання на їхні сторінки у соцмережах. На них сказано, що це IT-спеціалісти, які працюють для миру в Україні.

Цей обліковий запис згадувався у зв'язку з найбільшою кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли відеосервіс не працював дві доби. Також це угруповання брало відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" у травні 2023 року.