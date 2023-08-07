Двох найманців "ПВК "Вагнер" забили під Туапсе, третій втік (фото) [ Редагувати ]
Неподалік Туапсе Краснодарського краю сталося подвійне вбивство. Вірмени забили до смерті двох екс-найманців ПВК "Вагнер" (41 та 38 років).
Третьому - 21-річному хлопцю - вдалося втекти, він у лікарні.
За словами місцевих мешканців, усі троє постраждалих воювали у "ПВК "Вагнер".
Згідно з орієнтуваннями МВС рф, за підозрою в їхньому вбивстві розшукують вірменів, уродженців Туапсинського району: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Екзарян Альберт, Туркменян Артем.
Що спричинило конфлікт - не повідомляється, але бійка з вбивством сталася в селищі Дедеркой Туапсинського району (один із підозрюваних - уродженець цього селища) 5 серпня близько третьої години ночі на березі річки.
Можливо, мала місце "стрілка".
по темі
Сім'ям загиблих учасників ПВК "Вагнер" припинили видавати довідки учасників війни
ПВК "Вагнер" - в терористи! І не на словах, а юридично. Чому Лондон досі не визнав "вагнерівців" терористами та які аргументи парламентарів - знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Пригожин заявив, що вони припинили вербування нових найманців
Перекидання найманців ПВК "Вагнер" з боку Білорусі до Сувалкського коридору, яким проходить польсько-литовський кордон, може означати, що росія готується до "гібридного" нападу на Польщу або Литву
У Білорусь прибула вже 12-та колона найманців ПВК "Вагнер". У її складі щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки