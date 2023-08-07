Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на сході України, минулого тижня ворог здійснив понад 9000 обстрілів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня. У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку. ...Власне, весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції.

Запеклі бої точаться і на Донеччині в районі Авдіївки. Ворог намагається взяти під контроль Мар'їнку, але йому не вдається це зробити.

Ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, але їм не вдається заходити туди. Вони не ризикують, тому що не хочуть втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої і не хочуть програвати. Але і просунутися вони не можуть.

За словами Маляр, ситуація на півдні України залишається "складною".

Ворог мінує позиції навіть в 3 шари і мінує не тільки позиції, а взагалі всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог укріплює і бетонує панівні ключові висоти.

Ключовою задачею для українських військових залишається ослаблення ворога. Зокрема це знищення ворожого оборонного та наступального потенціалу, зазначає заступниця глави Міноборони.

За її словами, впродовж минулого тижня Сили оборони на Півдні та Сході взяли в полон 30 росіян, знищили більше 340 одиниць військової техніки.

Вразили більше 70 місць скупчення особового складу російської армії, близько 10 пунктів управління, 15 зенітно-ракетних комплексів, більше 60 артилерійських установок, близько 10 складів з боєприпасами та станції радіоелектронної боротьби.