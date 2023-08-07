Двоє українських футболісти зіграли за іспанську "Жирону" в товариському матчі проти італійського "Лаціо" у рамках підготовки до нового сезону 2023/24.

У стартовому складі іспанців на позицію правого півзахисника вийшов Віктор Циганков. У другому таймі на поле завперше вийшов нападник Артем Довбик - це був його дебют у новій команді.

Віктор Циганков відіграв 65 хвилин і забив перший гол у матчі. Це став другий гол українця другий за три передсезонні матчі у складі "Жирони".

Артем Довбик вийшов на поле на 73-й хвилині. Він отримав понад 15 хвилин ігрового часу для дебюту. Довбик вийшов на поле за рахунку 2:0, але практично одразу "Жирона" пропустила - 2:1.

З таким рахунком і перемогою іспанської команди матч і закінчився.