Двоє українців зіграли за "Жирону": Довбик дебютував, а Циганков забив гол (відео) [ Редагувати ]
Двоє українських футболісти зіграли за іспанську "Жирону" в товариському матчі проти італійського "Лаціо" у рамках підготовки до нового сезону 2023/24.
У стартовому складі іспанців на позицію правого півзахисника вийшов Віктор Циганков. У другому таймі на поле завперше вийшов нападник Артем Довбик - це був його дебют у новій команді.
Віктор Циганков відіграв 65 хвилин і забив перший гол у матчі. Це став другий гол українця другий за три передсезонні матчі у складі "Жирони".
QUIN GOLÀS! 🔥— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
📺 @esport3
pic.twitter.com/njmPqnhZ3A
Артем Довбик вийшов на поле на 73-й хвилині. Він отримав понад 15 хвилин ігрового часу для дебюту. Довбик вийшов на поле за рахунку 2:0, але практично одразу "Жирона" пропустила - 2:1.
З таким рахунком і перемогою іспанської команди матч і закінчився.
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