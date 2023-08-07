Двоє загиблих, троє поранених: окупанти обстріляли Куп’янську громаду [ Редагувати ]
Росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківщини, влучили у будинок. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.
Нагадаємо, в останні тижні російська армія активізувала наступ на Куп’янському напрямку. Ворог намагається повернути втрачені ще восени минулого року позиції.
Минулої доби наші військові дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами.
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