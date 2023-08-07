В Україну доставили 240 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту - МОЗ [ Редагувати ]
В Україну прибули 240 000 доз оральної вакцини від поліомієліту, яку надав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомляє Міністерство охорони здоровя.
Поліомієліт - це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Вони є безоплатними.
Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років і забезпечують захист на все життя.
Для захисту від вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій, та оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.
Заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив:
Повний курс вакцинації дозволяє сформувати імунітет на все життя. На сьогодні охоплення профілактичними щепленнями дітей, зокрема проти трьох небезпечних захворювань - кір, правець та поліо - не досягають рекомендованих показників від річного плану.
Вакцина на рівні областей є в достатній кількості. Тому звертаю увагу батьків і сімейних лікарів: проінформуйте тих, хто пропустив рекомендовані щеплення, запросіть на вакцинацію, адже важливо забезпечити її для всіх дітей, які пропустили чи потребують щеплення.
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