В Україну прибули 240 000 доз оральної вакцини від поліомієліту, яку надав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомляє Міністерство охорони здоровя.

Поліомієліт - це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Вони є безоплатними.

Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років і забезпечують захист на все життя.

Для захисту від вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій, та оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

Заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив: