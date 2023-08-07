Україна вперше завоювала медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу (відео) [ Редагувати ]
Сергій Попов та Едуард Рєзнік здобули бронзову медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу, що проходив в австрійському Відні.
У матчі за третє місце наш дует переміг італійців Самуеле Коттафана та Паоло Ніколаї (володар олімпійського "срібла" 2016 року) - 2:0 (22:20, 21:13).
Sergiy Popov and Eduard Reznik 🇺🇦 won a historic 🥉medal for Ukraine today, defeating Samuele Cottafava 🇮🇹 and Paolo Nicolai! Check out the best plays from the #EuroBeachVolley 2023 bronze medal match!— European Volleyball (@CEVolleyball) August 6, 2023
📺 Watch the CEV EuroBeachVolley 2023 on https://t.co/35InljpTyP! pic.twitter.com/fRbJRSCzKD
Напередодні українці вперше в історії пройшли до півфіналу ЧЄ-2023, однак за підсумками двох сетів поступилися Нідерландам.
На жіночому Євро найкращий результат українок - 1/8 фіналу Валентини Давідової та Євгенії Баєвої. Тандем Інни та Ірини Махно не вийшов з групи.
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