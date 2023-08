Сергій Попов та Едуард Рєзнік здобули бронзову медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу, що проходив в австрійському Відні.

У матчі за третє місце наш дует переміг італійців Самуеле Коттафана та Паоло Ніколаї (володар олімпійського "срібла" 2016 року) - 2:0 (22:20, 21:13).

Sergiy Popov and Eduard Reznik 🇺🇦 won a historic 🥉medal for Ukraine today, defeating Samuele Cottafava 🇮🇹 and Paolo Nicolai! Check out the best plays from the #EuroBeachVolley 2023 bronze medal match!



