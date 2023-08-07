"путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня" - ЗМІ [ Редагувати ]
Диктатор рф володимир путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Зокрема, про можливий візит Путіна та його терміни турецьке ЗМІ згадало в контексті повідомлення порядку денного зустрічі турецького уряду, яка запланована на 7 серпня. Вона пройде під головуванням президента Тайїпа Ердогана
Оцінюватиметься можливий візит президента росії володимира путіна до Туреччини наприкінці цього місяця.
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