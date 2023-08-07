Україна повернула додому ще 22 полонених [ Редагувати ]
У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з полону ще 22 військових. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.
Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23 роки.
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