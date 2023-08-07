"Ми знаємо всі плани росіян і зриваємо їх": Череватий про ситуацію біля Куп’янська [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні Сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.
Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".
Він зазначив, що на Куп'янському напрямку окупанти вже декілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Однак російська армія не зможе взяти позиції, які були звільнені українськими військовими минулої осені.
Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди.
За його словами, безперечно росіяни хотіли б прорватися в район Куп’янська та повторити хоч якийсь відголос тої слави, яку вони отримали під час окупації територій Донецької та Луганської областей.
Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована.
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