Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні Сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку окупанти вже декілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. Однак російська армія не зможе взяти позиції, які були звільнені українськими військовими минулої осені.

Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди.

За його словами, безперечно росіяни хотіли б прорватися в район Куп’янська та повторити хоч якийсь відголос тої слави, яку вони отримали під час окупації територій Донецької та Луганської областей.