Синоптик розповіла, чи повернеться спека в Україну після дощів [ Редагувати ]
Синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха заявила, що на вихідних температура в Україні подекуди піднялася до 38 градусів. Після дощів на початку тижня температура може знову підвищитися, але не до рекордних позначок.
На цьому тижні температура дещо знизиться до більш комфортних значень, відступить спекотна погода, яка була на вихідних.
Спека була обумовлена надходженням теплих повітряних мас з півдня та південного сходу.
Зараз повітряні потоки змінюються і переважатиме західний, північно-західний вітер.
З північних широт будуть надходити більш прохолодні повітряні маси.
За даними Укргідрометцентру, на цьому тижні у більшості областей прогнозується 12-17 градусів вночі та 21-26 градусів вдень. На заході буде прохолодніше, а на південному сході тепліше - 27-32 градусів вдень.
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