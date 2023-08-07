Як "Кинджали" рф опинилися в небі білорусі: у ЗСУ дали пояснили [ Редагувати ]
5 серпня під час атаки рф по Україні ракети "Кинджал", що перетнули повітряний простір білорусі, було випущено з російського Тамбова. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Вона (ракета - ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. А як вона за маршрутом летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - росія, білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому.
Речник закликав ЗМІ не маніпулювати заголовками про те, що "летять ракети з білорусі тощо". Він наголосив, що рф активно використовує повітряний простір білорусі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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