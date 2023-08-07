У Броварах поліція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків. 32-річний житель зі спільницею продавали гуртові партії кокаїну. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Фігуранти - двоє жителів Київщини, які з Чеської Республіки ввозили в Україну кокаїн, маскуючи у прихованому схроні в автомобілі. Збували наркотик гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку. Їх місячний прибуток від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США.

Українські поліцеські у співпраці із правоохоронними органами Європейського Союзу встановили, що 32-річний житель Броварів разом зі спільницею продавали гуртові партії кокаїну на території України.

Фігуранти налагодили канал постачання в Україну наркотичного засобу із Чеської Республіки. Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра: особисто їздив за кордон за "товаром", який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у заздалегідь підготовленому схроні - багажному відділенні, відсіку з акумуляторної батареї. Зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, там вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик з рук у руки клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий "бізнес" приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

Чоловіка затримали, коли він намагався збути кілограм кокаїну.