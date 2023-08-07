У Броварах чоловіка затримали з кілограмом кокаїну [ Редагувати ]
У Броварах поліція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків. 32-річний житель зі спільницею продавали гуртові партії кокаїну. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
Фігуранти - двоє жителів Київщини, які з Чеської Республіки ввозили в Україну кокаїн, маскуючи у прихованому схроні в автомобілі. Збували наркотик гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку. Їх місячний прибуток від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США.
Українські поліцеські у співпраці із правоохоронними органами Європейського Союзу встановили, що 32-річний житель Броварів разом зі спільницею продавали гуртові партії кокаїну на території України.
Фігуранти налагодили канал постачання в Україну наркотичного засобу із Чеської Республіки. Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра: особисто їздив за кордон за "товаром", який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у заздалегідь підготовленому схроні - багажному відділенні, відсіку з акумуляторної батареї. Зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, там вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик з рук у руки клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий "бізнес" приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.
Чоловіка затримали, коли він намагався збути кілограм кокаїну.
Під час санкціонованих обшуків у автомобілі та помешканні фігурантів виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертних досліджень. Орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько пів мільйона доларів США.
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