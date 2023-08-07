Зеленський провів щоденний селектор: про що говорили [ Редагувати ]
У понеділок, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів, що провів щоденний селектор.
Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції.
"Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - сказав він.
Розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.
"Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям", - додав президент.
Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору".
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