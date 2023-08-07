Дрони знищили розвідувальні станції рф в Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
Українські сили оборони продовжують здійснювати задачі зі знищення присутності ворога в Бахмуті Донецької області, де точаться тяжкі бої. Відео знищення станцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у Telegram.
Зокрема, ЗСУ вдалося знищити розвідувальні станції росіян.
Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті.
За словами Сирського, робота триває.
Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом.
по темі
Командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові вже дуже скоро будуть готові використовувати касетні боєприпаси, які їм передали США, на фронті
У неділю, 6 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного вторгнення рф в Україну
Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів. Вони знаходяться у Чорному морі
У неділю, 30 липня, українські військові продовжують ведення наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Під Бахмутом українські прикордонники виявили та знищили укриття окупантів