Речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко заявив, що Державна прикордонна служба України наразі не фіксує ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з білоруссю, однак їх виявляють у Сумській та Чернігівській областях.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ми бачимо, що ворог намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а от по кордону з росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи.

За його словами, найбільше ДРГ ворога фіксують на кордоні Сумської та Чернігівської областей.

Це відбувається на додачу до тих обстрілів, які росія здійснює щоденно на цьому напрямку по території України. Українські бійці відкривають вогонь по російських ДРГ, і ті "повертаються до рф ні з чим".

Вони заходять на територію України, щоб виявити позиції Сил оборони, а також і для проведення різних атак, які направлені, зокрема, й на мирних людей.

Він додав, що, з початку серпня українські прикордонники вже зафіксували орієнтовно пів тисячі обстрілів з території рф Чернігівської, Харківської та Сумської областей.