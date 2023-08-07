Група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року. Про це повідомляє Reuters.

Групи кібершпигунства, пов'язані з урядом Північної Кореї, яких дослідники безпеки називають ScarCruft і Lazarus, таємно встановлювали приховані цифрові входи до систем НУО машинобудування, ракетного конструкторського бюро, розташованого в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви.

Агентство Reuters не змогло визначити, чи були отримані дані під час вторгнення. Протягом кількох місяців після цифрового злому Пхеньян оголосив про кілька змін у своїй забороненій програмі балістичних ракет, але незрозуміло, чи це було пов'язано зі зломом.

Експерти кажуть, що цей інцидент показує, як ізольована країна націлюється навіть на своїх союзників, таких як Росія, намагаючись придбати критично важливі технології.