Саміт у Джидді: у президента назвали найскладніше питання [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 7 серпня під час саміту у місті Джидда в Саудівській Аравії складнощі виникали через те, що не усі країни розуміють, чому росія має покинути території України для завершення війни.
Про це він сказав у коментарі для "Радіо Свобода" під час саміту у місті Джидда в Саудівській Аравії складнощі виникали через те, що не усі країни розуміють, чому росія має покинути території України для завершення війни. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для Радіо Свобода
Найскладніше завжди обговорення питання, що росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі, безумовно, – (ті) які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни, усе чітко розуміють, – а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що рф атакує територію заради цієї території – мова про схід України. Залишити щось російській федерації, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи.
За його словами, "не усі країни розуміються на природі російсько-української війни" і що "перемовини без програшу росії дискредитують міжнародне право".
Деякі країни не глибоко розуміються на цьому конфлікті, більше того – деякі країни продовжують вважати росію спроможною проводити масштабні воєнні кампанії. Складно пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати саме війну, знайти її фінал, то тоді росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну, і таким чином максимально дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятись з російською федерацією. Не всі це розуміють, і це найбільш складні питання.
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