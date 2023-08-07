Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 7 серпня під час саміту у місті Джидда в Саудівській Аравії складнощі виникали через те, що не усі країни розуміють, чому росія має покинути території України для завершення війни.

Про це він сказав у коментарі для "Радіо Свобода" під час саміту у місті Джидда в Саудівській Аравії складнощі виникали через те, що не усі країни розуміють, чому росія має покинути території України для завершення війни. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для Радіо Свобода

Найскладніше завжди обговорення питання, що росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі, безумовно, – (ті) які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни, усе чітко розуміють, – а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що рф атакує територію заради цієї території – мова про схід України. Залишити щось російській федерації, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи.

За його словами, "не усі країни розуміються на природі російсько-української війни" і що "перемовини без програшу росії дискредитують міжнародне право".