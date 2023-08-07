Окупанти хімічними боєприпасами обстріляли село під Оріховим [ Редагувати ]
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський завив, що російські війська 6 серпня обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області за допомогою хімічних боєприпасів.
Зазначається, що ворог в порушення всіх конвенцій здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин).
Це відбулось в районі села Новоданилівка, яке розташоване поряд з містом Оріхів. Тарнавський повідомив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.
росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде.
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