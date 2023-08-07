У понеділок, 7 серпня, білорусь почала військові навчення біля кордонів Литви та Польщі. Навчання проводяться на білоруському полігоні "Гожський" та у Гродненській області, що розташовані поруч з кордоном із Польщею та Литвою і Сувальським коридором.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Сьогодні МО рб повідомило про початок командно-штабних навчань з 6-ю механізованою бригадою ЗС РБ (в/ч 05733, дислокується в Гродно). Повідомлялося, що навчання відбуватимуться на полігоні "Гожский" та ділянках місцевості в Гродненській області.

Як уточнюють у моніторинговій групі, Сувальський коридор - сухопутний "коридор" довжиною близько 100 км, який може з'єднати територію РБ з Калінінградською областю рф.

Своєю чергою, полігон "Гожский" знаходиться в безпосередній близькості від кордону з Литвою та Польщею.

Полігон був побудований ще в 1950-х роках. А 6-а механізована бригада (до 1992 року - 6-а танкова дивізія) дислокується в Гродно з 1980 року. Іншими словами, військові використовують полігон для проведення навчань уже не один десяток років.

У моніторинговій групі запевняють, що "немає жодного зв'язку між проведенням навчань із 6-ю механізованою бригадою та потенційною загрозою Сувальському коридору".

Водночас у Міноборони білорусі розповіли, що "під час навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій".