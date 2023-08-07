Окупанти хочуть перетворити окуповані території на сміттєзвалища: будуть звозити відходи з усієї росії [ Редагувати ]
В рф придумали стратегію використання відходів для власної користі та незаконного збагачення за рахунок розтрати бюджетних коштів. росія має намір перетворити окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на масиви для незаконного збору та зберігання відходів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Московські чиновники планують вкласти до 1,3 мільярда рублів у встановлення інфраструктури для сміттєзвалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Фактично, окупанти задумали перетворити зайняті українські землі на місце збору російських відходів. Планується туди транспортувати сміття з росії.
Зазначені 1,3 мільярда рублів нібито спрямують на придбання сміттєвих контейнерів та спецтехніки. Проте, насправді планується використати обладнання та техніку, здобуті з українських комунальних підприємств. Отримані кошти "відмиють" через підставні компанії, які контролює особисто прем'єр-міністр рф Мішустін.
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