У турецькому порту прогримів вибух: що відомо [ Редагувати ]
У порту турецького міста Деріндже стався вибух, є постраждалі. Про це повідомляє Hurriyet.
В понеділок приблизно о 14.40 відбувся вибух у порту Деріндже. Звук пролунав по всьому місту, і навколо порту видно хмари диму.
За інформацією, опублікованою турецькими ЗМІ, вибух стався в одному із зернових силосів під час процесу розвантаження пшениці з суден.
На місце події було направлено значну кількість пожежників та бригад медичної допомоги. Мер Деріндже Зекі Акгюль зробив оголошення щодо вибуху:
Коли близько 14.40 стався вибух, ми вирушили на місце події. Ми виявили вибух у силосах ТМО. Зараз працюють бригади надзвичайних служб. Стан постраждалих не важкий, у них незначні травми, - зазначив він.
Він зазначив, що територія із зерновими елеваторами знаходиться неподалік від порту, але вони не мають ніякого взаємозв'язку.
Точні причини вибуху поки що невідомі, проте є припущення, що він може бути спричинений викидом стиснутого газу у зерносховищі.
В мережі вже зʼявилися перші відео вибуху.
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