У порту турецького міста Деріндже стався вибух, є постраждалі. Про це повідомляє Hurriyet.

В понеділок приблизно о 14.40 відбувся вибух у порту Деріндже. Звук пролунав по всьому місту, і навколо порту видно хмари диму.

За інформацією, опублікованою турецькими ЗМІ, вибух стався в одному із зернових силосів під час процесу розвантаження пшениці з суден.

На місце події було направлено значну кількість пожежників та бригад медичної допомоги. Мер Деріндже Зекі Акгюль зробив оголошення щодо вибуху:

Коли близько 14.40 стався вибух, ми вирушили на місце події. Ми виявили вибух у силосах ТМО. Зараз працюють бригади надзвичайних служб. Стан постраждалих не важкий, у них незначні травми, - зазначив він.

Він зазначив, що територія із зерновими елеваторами знаходиться неподалік від порту, але вони не мають ніякого взаємозв'язку.

Точні причини вибуху поки що невідомі, проте є припущення, що він може бути спричинений викидом стиснутого газу у зерносховищі.

В мережі вже зʼявилися перші відео вибуху.