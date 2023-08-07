ДБР розглядає більше ніж 100 кримінальних проваджень, в яких фігурують представники територіальних центрів комплектування (військкоматів). ДБР закликає громадян, які мають інформацію про порушення військкоматів, повідомляти про це Бюро.

Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, у справах про зловживання в ТЦК вже зафіксовано 10 обвинувальних актів, що передані до суду. До того ж, в одній конкретній справі може бути визначено не лише одного підозрюваного, а кілька осіб.