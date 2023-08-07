ДБР розглядає понад 100 кримінальних проваджень щодо військкоматів [ Редагувати ]
ДБР розглядає більше ніж 100 кримінальних проваджень, в яких фігурують представники територіальних центрів комплектування (військкоматів). ДБР закликає громадян, які мають інформацію про порушення військкоматів, повідомляти про це Бюро.
Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За її словами, у справах про зловживання в ТЦК вже зафіксовано 10 обвинувальних актів, що передані до суду. До того ж, в одній конкретній справі може бути визначено не лише одного підозрюваного, а кілька осіб.
Якщо ви не хочете бути порушником закону, якщо не погоджуєтесь з такою політикою, що за гроші можна в умовах війни вирішити, мобілізують тебе чи не мобілізують, ми звертаємося до всіх громадян і просимо. У вас є можливість анонімно звернутися до ДБР і повідомити про можливі порушення у військкоматах. Це дасть ДБР чергові підстави для того, щоб перевірити військкомати і набути неспростовні докази, - заявила Сапʼян.
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