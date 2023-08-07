Якщо росія буде продовжувати атаки на українські порти та блокувати Чорне море, то до завершення конфлікту може залишитися без кораблів. Про це заявив Володимир Зеленський у інтервʼю латиноамериканським ЗМІ.

Зеленський пояснив, що через те, що росія заблокувала доступ до Чорного моря та територіальних вод України, країні зараз потрібно довести свою здатність проводити імпорт та експорт товарів у власних територіальних водах.

"Якщо буде блокада, то Україна має знайти інший спосіб припинити блокаду наших вод. Якщо росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей.

Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати, - підкреслив президент.