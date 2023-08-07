Восени може відбутись наступний саміт щодо української формули миру - ОП [ Редагувати ]
Офіс президента працює над тим, щоб саміт лідерів країн щодо української формули миру міг пройти восени 2023 року. Про це повідомляє "НВ".
Ми робимо все для цього. Я вірю, що це реально, - відповів Єрмак.
Він розповів, що поки що не визначено конкретної дати наступного саміту. Також керівник ОП висловив переконання, що на цьому саміті зберуться ще більше країн, ніж на попередньому в Саудівській Аравії, який відбувся 5-6 серпня.
Єрмак зазначив, що протягом наступного місяця відбудеться ще одна зустріч радників країн-учасниць, яка відбудеться у такому ж форматі, як і зустріч у Джидді.
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