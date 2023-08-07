Військовослужбовець, який проживав у містечку Ширяєве, помер 1 серпня, у той самий день, коли прибув до базування свого військового підрозділу в Миколаївській області.

За фактом його смерті відкрито кримінальну справу з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.