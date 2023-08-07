Мобілізований помер у перший день прибуття в частину: у Миколаївській області стався інцидент [ Редагувати ]
Військовослужбовець, який проживав у містечку Ширяєве, помер 1 серпня, у той самий день, коли прибув до базування свого військового підрозділу в Миколаївській області.
За фактом його смерті відкрито кримінальну справу з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.
Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії, - йдеться у повідомленні.
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