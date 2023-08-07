Скандального митрополита Московського патріархату, намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, Павла Лебедя, відомого як Паша "Мерседес", випустили на свободу. Відповідне відео оприлюднив його адвокат.

Разом з Лебедем адвокат зняв відео в автомобілі, де пояснив, що понад 1000 осіб зібрали на заставу.

Сьогодні, 07.08.2023 року, Намісника Києво-Печерської Лаври нарешті звільнено з-під варти. Нагадаємо, що Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із обранням застави у розмірі 33 300 000 грн – непідйомної на перший погляд суми, - написав Микита Чекман.

Він зазначив, що на веб-сайті Української Православної Церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора.