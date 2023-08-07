Пашу "Мерседеса" випустили на свободу: внесли майже мільйон доларів застави [ Редагувати ]
Скандального митрополита Московського патріархату, намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, Павла Лебедя, відомого як Паша "Мерседес", випустили на свободу. Відповідне відео оприлюднив його адвокат.
Разом з Лебедем адвокат зняв відео в автомобілі, де пояснив, що понад 1000 осіб зібрали на заставу.
Сьогодні, 07.08.2023 року, Намісника Києво-Печерської Лаври нарешті звільнено з-під варти. Нагадаємо, що Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із обранням застави у розмірі 33 300 000 грн – непідйомної на перший погляд суми, - написав Микита Чекман.
Він зазначив, що на веб-сайті Української Православної Церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора.
Сьогоднішня подія - це спільна заслуга парафіян Української Православної Церкви, які довели, що немає нічого неможливого. Заставу внесли близько 1000 чоловік, - додав адвокат.
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